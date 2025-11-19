«К звездам тянулся руками»: россиянин выиграл 30,5 млн рублей после вещего сна

В Мурманской области мужчина выиграл в лотерею 30,5 млн рублей после сна

Житель Мурманской области увидел необычный сон, а на следующий день стал победителем лотереи. Об этом сообщает kp.ru.

По словам самого мужчины, увиденное он теперь называет вещим сном.

«В ту ночь я во сне словно к звездам тянулся руками. А на следующий день они и упали!» – признался победитель.

В билете он выделил два числа, которые связаны с датами рождения близких. Остальные он указал, ориентируясь на архив тиражей. Во время отпуска в Петербурге участник лотереи узнал, что выиграл 30,5 миллиона рублей.

Известно, что победитель работает мастером-приемщиком металла в пункте заготовки вторичного сырья, его жена работает в бьюти-сфере. Мужчина заявил, что часть выигрыша семья потратит на закрытие ипотеки и покупку еще одной квартиры. На остальные они помогут родителям и бабушке.

До этого после вещего сна 20 миллионов в лотерее выиграл петербуржец. Ночью он увидел, как получил крупный приз, после чего купил билет.

Деньги мужчина решил потратить на строительство своего дома.

Ранее мужчина похвастался в сети выигрышным лотерейным билетом и остался без денег.