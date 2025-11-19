На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«К звездам тянулся руками»: россиянин выиграл 30,5 млн рублей после вещего сна

В Мурманской области мужчина выиграл в лотерею 30,5 млн рублей после сна
true
true
true
close
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Житель Мурманской области увидел необычный сон, а на следующий день стал победителем лотереи. Об этом сообщает kp.ru.

По словам самого мужчины, увиденное он теперь называет вещим сном.

«В ту ночь я во сне словно к звездам тянулся руками. А на следующий день они и упали!» – признался победитель.

В билете он выделил два числа, которые связаны с датами рождения близких. Остальные он указал, ориентируясь на архив тиражей. Во время отпуска в Петербурге участник лотереи узнал, что выиграл 30,5 миллиона рублей.

Известно, что победитель работает мастером-приемщиком металла в пункте заготовки вторичного сырья, его жена работает в бьюти-сфере. Мужчина заявил, что часть выигрыша семья потратит на закрытие ипотеки и покупку еще одной квартиры. На остальные они помогут родителям и бабушке.

До этого после вещего сна 20 миллионов в лотерее выиграл петербуржец. Ночью он увидел, как получил крупный приз, после чего купил билет.

Деньги мужчина решил потратить на строительство своего дома.

Ранее мужчина похвастался в сети выигрышным лотерейным билетом и остался без денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами