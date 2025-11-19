На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина похвастался в сети выигрышным лотерейным билетом и остался без денег

Китаец опубликовал в сети фото выигрышного лотерейного билета и лишился денег
Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Китая похвастался в сети выигрышным лотерейным билетом и остался без денег, пишет China Press.

В Китае мужчина столкнулся с неприятной ситуацией после того, как поделился снимком своего выигрышного лотерейного билета в групповом чате местных жителей. На следующий день он отправился в лотерейный магазин, чтобы получить приз, однако ему сообщили, что выигрыш уже оформлен другим человеком.

Потрясенный произошедшим, мужчина обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что один из участников чата воспользовался опубликованным изображением билета. Он связался с лотерейным магазином, представился победителем и попросил перевести приз на его банковскую карту, объяснив, что находится «вне города».

Поскольку представившийся победителем мужчина был постоянным клиентом лотерейного ларька, владелец доверился ему и перевел призовые средства.

Позднее полиция установила личность мужчины и объяснила ему правовые последствия обмана. Осознав серьезность ситуации, мужчина добровольно вернул похищенные деньги, что позволило законному победителю получить свой выигрыш.

Ранее женщина выиграла $100 тысяч благодаря ChatGPT.

