Житель Петербурга выиграл в лотерею 20 миллионов после вещего сна

ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Петербуржец выиграл 20 миллионов рублей в лотерее «12 Добрых дел» после вещего сна. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

«Николай из Санкт-Петербурга не считает себя суеверным человеком и редко обращает внимание на знаки судьбы. Но необычный сон, в котором он увидел, как выиграл крупный денежный приз, заставил мужчину купить в приложении билет лотереи», — сказали там.

Мужчина уже решил, как потратит деньги: вложит их в строительство дома и благотворительность. Николай рассказал, что как потратить крупную сумму, он тоже увидел во сне.

До этого работница рыбного завода из Камчатского края Наталья выиграла рекордный для лотереи «Великолепная 8» приз в 15 миллионов рублей. На счастливый тираж №050209 женщина приобрела всего один билет. Наталья рассказала, что часть суммы выигрыша отложит на лечение брата, которому предстоит операция, еще часть — на помощь приютам для животных. На оставшиеся деньги она купит собственный дом.

Ранее россиянам рассказали о риске нарваться на мошенников из-за лотереи.

