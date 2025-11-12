«Чревато ЧС»: в Госдуме заявили, что в России пока рано внедрять беспилотное такси

В России пока рано говорить о появлении беспилотного транспорта, пока продолжаются хакерские атаки, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Так он отреагировал на высказывание премьер-министра России Михаила Мишустина о возможном появлении беспилотного такси на дорогах Москвы в 2026 году.

«К сожалению, массовое внедрение беспилотного транспорта чревато огромным количеством различных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Абсолютно очевидно, что если речь идет о рельсовом транспорте, например, беспилотный трамвай, метро, то в любом случае система безопасности должна быть на высочайшем уровне. Что же касается беспилотного автомобильного транспорта — грузового, легкового, общественного, — то здесь системный взлом со стороны хакеров, тем более вооруженных системами искусственного интеллекта, когда количество взломов может быть бесконечно много в единый момент времени. И этот транспорт может незамедлительно увеличить скорость, выехать на тротуар или начать совершать какие-то хаотичные движения, сбивая пешеходов, выезжая на встречную полосу. Сегодня это все реальность. Мы видим ролики в интернете, когда электромобили просто уезжают от своих владельцев, просто происходит сбой и автомобиль начинает двигаться», — заявил он.

По мнению Свинцова, еще рано говорить о появлении беспилотного транспорта на российских дорогах.

«Все фантазии о беспилотном транспорте я считаю преждевременными. Количество хакерских атак растет в геометрической прогрессии, при наличии искусственного интеллекта взломать любое устройство не представляет никакой сложности, поэтому, когда мы будем выходить на улицы наших городов и видеть беспилотный транспорт, мне кажется, каждый из нас будет чувствовать себя достаточно опасно. В ограниченном формате беспилотный транспорт возможен. В начале это может быть метро, в случае чрезвычайной ситуации метрополитен должен предусмотреть стоп-кран — не цифровой, который хакеры могут заблокировать. Инновации, я считаю, должны идти очень медленно — это огромные риски для безопасности наших граждан», — сказал он.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возможный запуск беспилотных такси в Москве в 2026 году. На форуме «Цифровые решения» Мишустин заявил, что коммерческие компании работают над внедрением первого беспилотного такси. При этом машину будет контролировать водитель.

