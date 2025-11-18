Названа дата запуска полностью беспилотной «Ласточки» в Москве

Полностью беспилотную «Ласточку» запустят в 2026 году в Москве

Полностью беспилотный поезд «Ласточка» будет запущен в 2026 году на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщили ТАСС в Минтрансе в преддверии форума «Транспорт России».

Отмечается, что контроль за движением поезда будет вестись дистанционно, без постоянного присутствия человека в кабине.

До этого сообщалось, что тестирование первого в России беспилотного поезда метро начнется в Москве в декабре 2025 года.

Во время испытаний искусственный интеллект будет управлять разгоном, торможением и работой дверей поезда, а машинист будет осуществлять контроль за безопасностью движения. К концу 2026 года такие поезда смогут курсировать с интервалом 90 секунд в часы пик.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запуск беспилотного поезда в столичном метро возможен уже в конце 2026 года. Он отметил, что рано или поздно весь общественный транспорт станет беспилотным, причем в первую очередь будет развиваться рельсовый.

Ранее в Москве назвали количество выпускающих беспилотные системы предприятий.