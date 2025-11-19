На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник решил достать упавший блеск подруги и сам сорвался со второго этажа ТЦ

В Подмосковье мальчик рухнул со второго этажа торгового центра
Кадр из видео/Соцсети

В Подмосковье школьник сорвался со второго этажа торгового центра, пытаясь поднять предмет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Серпухове. По данным Telegram-канала, у подруги 11-летнего мальчика упал блеск для губ, и ребенок решил его поднять. Школьник побежал по лестнице, но в какой-то момент наступил на незакрепленную плитку и упал.

В результате мальчику понадобилась помощь медиков, ему предстоит пережить несколько операций.

«У него выбиты зубы, разбито лицо, сломана рука», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.

Известно, что ребенок учится в спортивной школе и играет в местной команде по футболу.

До этого в Курске девочка рухнула с эскалатора. Ребенок ухватился за движущуюся ленту со стороны, где нет ступенек, и доехала до второго этажа, но не удержалась и упала.

Ранее в метро Петербурга две пассажирки упали с эскалатора и попали на видео.

