Школьник решил достать упавший блеск подруги и сам сорвался со второго этажа ТЦ

В Подмосковье школьник сорвался со второго этажа торгового центра, пытаясь поднять предмет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел в Серпухове. По данным Telegram-канала, у подруги 11-летнего мальчика упал блеск для губ, и ребенок решил его поднять. Школьник побежал по лестнице, но в какой-то момент наступил на незакрепленную плитку и упал.
В результате мальчику понадобилась помощь медиков, ему предстоит пережить несколько операций.
«У него выбиты зубы, разбито лицо, сломана рука», – сообщается в публикации.
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.
Известно, что ребенок учится в спортивной школе и играет в местной команде по футболу.
До этого в Курске девочка рухнула с эскалатора. Ребенок ухватился за движущуюся ленту со стороны, где нет ступенек, и доехала до второго этажа, но не удержалась и упала.
Ранее в метро Петербурга две пассажирки упали с эскалатора и попали на видео.