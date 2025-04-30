В метро Петербурга две пассажирки упали с эскалатора и попали на видео

В Петербурге две женщины пострадали, упав с эскалатора в метро

В метрополитене Петербурга две женщины пострадали во время движения эскалатора. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на станции метро «Василеостровская». По данным Telegram-канала, причиной стал механизм, который резко возобновил движение после остановки.

На кадрах с места видно, как сначала три женщины поднимались по ступенькам своими силами, но в какой-то момент эскалатор стал двигаться, и одна из них упала, после чего покатилась вниз.

В результате 74-летней пассажирке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с травмой левой руки.

«Вторая пострадавшая не стала обращаться за помощью», – сообщается в публикации.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Специалистам предстоит дать оценку действиям лиц, которые отвечают за работу эскалатора.

До этого на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой. Причиной стало падение человека на рельсы. В результате поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Ранее в московском метро мужчина не выжил, упав на рельсы на станции «Полежаевская».