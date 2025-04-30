Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В метро Петербурга две пассажирки упали с эскалатора и попали на видео

В Петербурге две женщины пострадали, упав с эскалатора в метро

В метрополитене Петербурга две женщины пострадали во время движения эскалатора. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на станции метро «Василеостровская». По данным Telegram-канала, причиной стал механизм, который резко возобновил движение после остановки.

На кадрах с места видно, как сначала три женщины поднимались по ступенькам своими силами, но в какой-то момент эскалатор стал двигаться, и одна из них упала, после чего покатилась вниз.

В результате 74-летней пассажирке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с травмой левой руки.

«Вторая пострадавшая не стала обращаться за помощью», – сообщается в публикации.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Специалистам предстоит дать оценку действиям лиц, которые отвечают за работу эскалатора.

До этого на фиолетовой ветке московского метро произошел сбой. Причиной стало падение человека на рельсы. В результате поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Ранее в московском метро мужчина не выжил, упав на рельсы на станции «Полежаевская».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами