На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше ищут украинцев, причастных к взрыву на железной дороге

В Польше ищут еще четырех украинцев, подозреваемых во взрыве на железной дороге
true
true
true
close
Shutterstock

В Польше разыскивают четверых граждан Украины по подозрению в причастности к взрыву на железной дороге Варшава — Люблин. Об этом сообщил портал onet.pl со ссылкой на источники в спецслужбах, передает ТАСС.

По данным портала, силовикам известны их фамилии и адреса. Предположительно, они помогли двум другим гражданам Украины, которых накануне обвинили в диверсии. В данный момент четверо подозреваемых находятся в Польше, двое других — покинули страну.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что это может быть диверсией. После этого польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в инциденте Россию.

Во вторник глава правительства Польши заявил, что диверсию на железной дороге устроили два гражданина Украины, которым удалось покинуть территорию страны через КПП в Тересполе.

Ранее МИД Украины ответил на обвинения сограждан в диверсии в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами