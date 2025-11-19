В Польше ищут украинцев, причастных к взрыву на железной дороге

В Польше ищут еще четырех украинцев, подозреваемых во взрыве на железной дороге

В Польше разыскивают четверых граждан Украины по подозрению в причастности к взрыву на железной дороге Варшава — Люблин. Об этом сообщил портал onet.pl со ссылкой на источники в спецслужбах, передает ТАСС.

По данным портала, силовикам известны их фамилии и адреса. Предположительно, они помогли двум другим гражданам Украины, которых накануне обвинили в диверсии. В данный момент четверо подозреваемых находятся в Польше, двое других — покинули страну.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что это может быть диверсией. После этого польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в инциденте Россию.

Во вторник глава правительства Польши заявил, что диверсию на железной дороге устроили два гражданина Украины, которым удалось покинуть территорию страны через КПП в Тересполе.

Ранее МИД Украины ответил на обвинения сограждан в диверсии в Польше.