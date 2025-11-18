Россиянам объяснили, почему нельзя смывать мусор в унитаз

Смывание мусора в унитаз чревато серьезным засором канализации. Об этом в интервью РИАМО предупредил сантехник Александр Коняев.

Он подчеркнул, что унитаз предназначен только для удаления отходов жизнедеятельности и растворяемой туалетной бумаги. Влажным салфеткам, пищевым отходам, упаковкам от косметики — место в мусорном ведре.

«Канализационные трубы имеют определенные размеры и конструкцию, которые не рассчитаны на прохождение крупных или твердых объектов. Когда вы смываете что-то, что не предназначено для этого, вы рискуете забить трубы. Это может привести к необходимости вызова сантехников и значительным затратам на устранение проблемы», — сказал Коняев.

Кроме того, по его словам, может произойти обратное течение сточных вод, что не только крайне неприятно, но и опасно для здоровья.

В конце октября губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

Ранее эколог назвал главного виновника засоров канализации.