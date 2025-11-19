Эксперт: мошенники все чаще заставляют жертв перезванивать им

Мошенники все чаще заставляют своих жертв перезванивать им. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков. Человеку приходит сообщение вроде: «На ваше имя оформлена доверенность» или «Обнаружен вход в «Госуслуги», и указан номер «горячей линии», пояснил эксперт.

«Человек пугается, звонит туда, и попадает в кол-центр злоумышленников. Там его запугивают утечкой данных и заставляют действовать. Правило одно: не звонить по номерам из подозрительных СМС, а проверять все через официальные источники», — посоветовал Кокунцыков.

Еще одна распространенная схема — поддельные сайты банков, маркетплейсов и государственных сервисов, продолжил специалист. По его словам, жертва, зайдя на фейковый ресурс, отдает логин и пароль от настоящего мошенникам.

В Управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД до этого сообщили, что в России стала распространяться новая мошенническая схема, в которой злоумышленники рассылают поддельные документы якобы от ФСБ и Роскомнадзора.

По данным ведомства, бумаги выполнены с грубыми формальными и юридическими ошибками, характерными для подделок: в них встречаются неверные названия документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства.

Ранее россиян предупредили о росте фиктивных рассылок по поводу нового налога.