На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: мошенники все чаще заставляют жертв перезванивать им

Киберэксперт Кокунцыков: обратные звонки стали частой уловкой мошенников
close
Depositphotos

Мошенники все чаще заставляют своих жертв перезванивать им. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков. Человеку приходит сообщение вроде: «На ваше имя оформлена доверенность» или «Обнаружен вход в «Госуслуги», и указан номер «горячей линии», пояснил эксперт.

«Человек пугается, звонит туда, и попадает в кол-центр злоумышленников. Там его запугивают утечкой данных и заставляют действовать. Правило одно: не звонить по номерам из подозрительных СМС, а проверять все через официальные источники», — посоветовал Кокунцыков.

Еще одна распространенная схема — поддельные сайты банков, маркетплейсов и государственных сервисов, продолжил специалист. По его словам, жертва, зайдя на фейковый ресурс, отдает логин и пароль от настоящего мошенникам.

В Управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД до этого сообщили, что в России стала распространяться новая мошенническая схема, в которой злоумышленники рассылают поддельные документы якобы от ФСБ и Роскомнадзора.

По данным ведомства, бумаги выполнены с грубыми формальными и юридическими ошибками, характерными для подделок: в них встречаются неверные названия документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства.

Ранее россиян предупредили о росте фиктивных рассылок по поводу нового налога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами