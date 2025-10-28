На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный домогался девушки-подростка и ограбил ее в Петербурге

В Петербурге незнакомец домогался 17-летней девушки и забрал ее сумку
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге несовершеннолетняя пострадала от домогательств незнакомца. Об этом стало известно «Фонтанке» .

Инцидент произошел ночью 26 октября неподалеку от станции метро «Нарвская». На вызов, поступивший от подруги жертвы, отреагировали полицейские. Они установили, что 17-летняя девушка подверглась сексуализированному насилию.

Сначала к петербурженке приблизился молодой человек, которому на вид было не больше 25 лет. Он попытался дотронуться до интимных мест пострадавшей, а затем отобрал у нее сумку и скрылся.

Похищенную вещь удалось найти, а личность и местонахождение нападавшего еще устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

До этого водителя автобуса, домогавшегося девочки, арестовали в Подмосковье.

Ранее россиянка пожаловалась на домогательства мужчины в автобусе.

