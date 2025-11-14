На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

На Запорожской АЭС отключилась одна из двух линий электропередачи
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) произошло отключение одной из двух линий электропередачи, носящей название «Днепровская», в связи со срабатыванием системы автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале, подчеркивая, что нарушений установленных норм безопасности зафиксировано не было.

«Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи «Днепровская» — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии в данный момент удовлетворяются за счет линии «Ферросплавная-1». Персонал станции ведет постоянный мониторинг ситуации, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не выявлено, а радиационный фон остается в пределах нормы.

8 ноября энергоснабжение ЗАЭС от внешних источников было полностью восстановлено по двум линиям. В конце октября возобновила работу линия «Днепровская», которая была выведена из строя на 30 дней вследствие атаки со стороны украинских вооруженных сил.

Ранее Гросси заявил, что ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.

