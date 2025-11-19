На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажи энергетиков в России выросли, несмотря на запрет

Объемы продаж энергетиков по итогам сентября-октября 2025 года выросли на 10% в натуральном и на 22% в денежном выражении. О существенном росте спроса на этот вид напитков сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные компании «Эвотор», которая является разработчиком кассового программного обеспечения.

Несмотря запрет, введенный с марта 2025 года на реализацию энергетиков несовершеннолетним, а также сокращение каналов их поставок, напиток пользуется спросом. Эксперты предполагают, что в случае внедрения механизма онлайн-реализации это может способствовать дальнейшему росту цен на энергетики, но против могут выступить общественники, которые боятся, что таким образом дети и подростки смогут получить доступ к этим напиткам.

Согласно данным аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в январе — октябре средний чек за энергетики вырос на 13% и составил 213 рублей.

18 ноября стало известно, что в Екатеринбурге ужесточили продажу энергетических напитков. Теперь их реализация не доступна в образовательных, медицинских и культурно-спортивных учреждениях.

Ранее геймера парализовало ниже пояса из-за многолетнего пристрастия к энергетикам.

