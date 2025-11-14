На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Геймера парализовало ниже пояса из-за многолетнего пристрастия к энергетикам

Петербуржец борется за жизнь после того, как энергетики разрушили его организм
У геймера из Санкт-Петербурга отнялись ноги из-за многолетнего употребления энергетиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Летом этого года 22‑летний Артем Авдеев попал в больницу с панкреатитом, но боли вернулись, и врачам пришлось госпитализировать его в реанимацию. Там юноше поставили диагноз «полинейропатия нижних конечностей» — поражение нервов, из-за которого он потерял способность ходить.

По словам родных, Артем с 14 лет начал активно употреблять энергетики, когда часами играл в компьютерные игры. С утра он мог выпить три банки напитка и забыть про еду. После первого курса лечения юноша не смог соблюдать диету и продолжил пить энергетики.

Теперь молодой человек вынужден передвигаться в инвалидной коляске. У него постоянная одышка и сильно повреждены голосовые связки, из-за чего Артем с трудом говорит. В настоящее время он проходит физиотерапию и учится жить заново.

Ранее у российского подростка с жалобами на тошноту нашли опухоль мозга.

