На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске вандалы разрисовали мемориал «Кандальный путь»

Депутат Сендеровский: мемориал к 350-летию Красноярска пострадал от вандалов
true
true
true
close
Новости Красноярска и Сибири | 1-LINE/VK

Мемориальный комплекс «Кандальный путь» в Красноярске оказался испорчен вандалами. Об этом сообщил депутат городского Совета фракции ЛДПР Семен Сендерский.

По его словам, он заметил, что мемориал, расположенный рядом с Предмостной площадью, был разрисован неизвестными.

Сендерский напомнил, что комплекс установлен к 350-летию Красноярска на месте исторического тракта, соединявшего Москву и Владивосток, по которому шли ссыльные.

Депутат отметил, что причины такого поступка ему непонятны, но он уверен, что виновников следует обязать восстановить мемориал своими силами. Сендерский добавил, что на месте установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым нарушителей удастся быстро выявить, и подчеркнул, что память о прошлом нельзя подвергать подобным осквернениям.

Ранее в Симферополе срубили уникальный пятиствольный каштан, посаженный еще в 1829 году.

Ранее в центре Кишинева в третий раз изуродовали историческую надпись времен ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами