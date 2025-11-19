В Красноярске вандалы разрисовали мемориал «Кандальный путь»

Депутат Сендеровский: мемориал к 350-летию Красноярска пострадал от вандалов

Мемориальный комплекс «Кандальный путь» в Красноярске оказался испорчен вандалами. Об этом сообщил депутат городского Совета фракции ЛДПР Семен Сендерский.

По его словам, он заметил, что мемориал, расположенный рядом с Предмостной площадью, был разрисован неизвестными.

Сендерский напомнил, что комплекс установлен к 350-летию Красноярска на месте исторического тракта, соединявшего Москву и Владивосток, по которому шли ссыльные.

Депутат отметил, что причины такого поступка ему непонятны, но он уверен, что виновников следует обязать восстановить мемориал своими силами. Сендерский добавил, что на месте установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым нарушителей удастся быстро выявить, и подчеркнул, что память о прошлом нельзя подвергать подобным осквернениям.

