В центре Кишинева в третий раз изуродовали историческую надпись времен ВОВ

В центре Кишинева в третий раз подверглась вандализму надпись времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на стене Национальной детской библиотеки имени Иона Крянгэ сохранилась надпись советских саперов «Осмотрено. Мин нет. Л-т В И.Кутепов» и вандалы снова ее закрасили. Петрович подчеркнул, что историческое послание уже дважды восстанавливали после актов вандализма, а организация почти месяц назад предлагала принять срочные меры по защите памятного объекта.

Согласно местному законодательству, такие надписи, оставленные при разминировании Кишинева, относятся к регистру памятных табличек без скульптурного рельефа.

Надпись была отреставрирована в 2015 году: утраченная часть стены восстановлена, а сама надпись воссоздана по сохранившимся фотографиям специальной аутентичной краской. Тогда же ее защитили бронестеклом с антивандальной пленкой, которое исчезло в октябре этого года, после чего надпись вновь оказалась закрашенной. В начале ноября ее восстановили, однако вскоре вандалы повторно испортили исторический объект, а в среду акт вандализма повторился в третий раз.

