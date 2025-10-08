На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Памятник природы пятиствольный каштан срубили в Крыму

В Симферополе срубили уникальный пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году
Кирилл Брага/РИА Новости

Уникальный пятиствольный каштан, посаженный еще в 1829 году, срубили в Симферополе. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова журналистам.

В 1972 году это дерево было объявлено памятником природы. Есть мнение, что это единственный в мире каштан, который имеет пять стволов, отметила Шевцова.

По ее словам, экспертиза, прошедшая в 2022 году, выявила, что в стволе каштана поселились грибы, которые начали разрушать ствол изнутри.

«Уже в этом году весной листва не вышла, на стадии вегетации растение уже не справилось. Сегодня он был снесен», — сказала министр, добавив, что специалисты пытались спасти каштан, но ничего не вышло.

В июле в Великобритании суд вынес приговор двум вандалам, срубившим легендарное «дерево Робин Гуда». Дэниэла Грэма и Адама Карратерса приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Суд установил, что в момент уничтожения дерева они были пьяны.

Ранее Трамп решил срубить посаженную 200 лет назад у Белого дома магнолию.

