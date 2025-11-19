Появилось видео с домом в Симферополе, где мать задушила девятилетнего сына

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео с домом в Симферополе, где женщина задушила родного сына.

По предварительным данным, женщина совершила преступление из-за поведения ребенка — он якобы просил есть и раздражал ее.

Соседи рассказали, что Надежда в последнее время сильно изменилась и заметно похудела. По их словам, мальчик учился хорошо, а местные жители помогали ему с едой и одеждой. Недавно женщина начала звонить своему сожителю и жаловаться на сына, угрожая расправой.

Позже сам мальчик позвонил отчиму и попросил о помощи. Когда мужчина пришел домой, ребенок уже был мертв. По сведениям соседей, мать проверяла состояние сына, коля тело вилкой.

По данным канала, незадолго до трагедии женщина вышла из психиатрического диспансера, а после происшествия ее снова госпитализировали.

На днях жительница Московской области призналась в убийстве шестилетнего сына, чью голову нашли в Гольяновском пруду столицы. Родственники изначально заявили полиции, что ребенка перед смертью увел отчим, однако впоследствии выяснилось, что отчима у ребенка вовсе не было.

Ранее в Мордовии задержали мужчину по подозрению в убийстве соседей.