«Колола тело вилкой»: в Крыму пациентка психдиспансера задушила сына из-за просьб дать еды

Mash: в Симферополе мать задушила маленького сына после просьб покормить его
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Симферополе мать подозревают в расправе над девятилетним сыном. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, женщина задушила ребенка, так как тот раздражал ее и просил есть.

За некоторое время до инцидента женщина жаловалась сожителю на поведение мальчика, угрожала убить ребенка. Сам мальчик сам звонил отчиму и просил помочь. Позже мужчина приехал в дом, однако к этому моменту пасынок был уже мертв.

«Мать колола тело вилкой — проверяла, жив ли он», – сообщается в публикации.

Известно, что ранее родительница проходила лечение в психдиспансере, на данный момент она снова находится в учреждении. Какой диагноз ей ставили, не уточняется.

По словам местных жителей, в последнее время мать семьи «сильно изменилась и похудела». Ее ребенок учился в местной школе, соседи давали ему одежду и еду.

До этого в Москве женщина убила своего ребенка молотком. Мать оставила записку, в которой рассказывала о диагнозе сына и том, что он неизлечимо болен.

Ранее в подмосковной Балашихе мать арестовали за обезглавливание сына.

