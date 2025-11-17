В Мордовии задержали мужчину по подозрению в убийстве соседей

Житель Саранска задержан по подозрению в убийстве двух мужчин

Следственные органы в Мордовии возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска по подозрению в убийстве двух молодых людей. Мужчина задержан, сообщили в региональном Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 17 ноября в Саранске, в одном из общежитий, подозреваемый неоднократно обращался к 30-летней женщине и двум молодым людям с просьбой вести себя тише. При этом нарушители тишины игнорировали его замечания. В ходе конфликта подозреваемый нанес всем трем ножевые ранения. В результате один из молодых людей скончался на месте, второй — в машине скорой помощи, а потерпевшей была оказана помощь в больнице.

