Россиянам рассказали, сколько в среднем будут стоить новогодние украшения в 2025 году

Минимальный набор новогодних украшений в 2025 году будет стоить 5,2 тыс. рублей
Николай Филяков/РИА Новости

В 2025 году минимальный набор новогодней атрибутики, включающий из елку и украшения, будет стоить 5,2 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики отметили, что такая сумма оказалась на 13% выше уровня прошлого года.

Средняя стоимость искусственной ели достигла 3,6 тыс. рублей, что выше на 15%, чем в 2024-м. Цена на гирлянды стала больше на 13% и составила 593 рубля. Стоимость набора елочных игрушек выросла на 16%, достигнув 497 рублей, елочной звезды — на 6%, до 305 рублей, а мишуры — на 8%, до 159 рублей.

«Новогодние товары массово появились во многих магазинах и на онлайн-площадках раньше, уже в конце сентября. Это способствовало более раннему старту продаж и высоким объемам в октябре», — объяснили эксперты.

Они добавили, что с появлением снега и приближением декабря праздничный ажиотаж будет увеличиваться, способствуя продолжению роста покупок украшений в более бюджетном, массовом сегменте.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко до этого рассказал, что на покупку новогодних подарков россияне могут потратить от 10 до 35 тысяч рублей. Он отметил, что минимизировать удар по бюджету поможет составленный заранее список идей, благодаря которому удастся избежать спонтанных покупок.

Ранее россиянам рассказали, как эффектно украсить квартиру гирляндами к Новому году.

