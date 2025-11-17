Россиянам рассказали, как эффектно украсить квартиру гирляндами к Новому году

Важной частью новогоднего оформления дома, создающей теплую атмосферу и праздничное настроение, являются гирлянды. Грамотно подобранные световые украшения придают помещению особый уют. Об этом «Известиям» рассказала менеджер по направлению «Декор» компании Arlight Юлия Кузьмичева.

Эксперт рассказала, что самым универсальным вариантом является гирлянда типа «роса». Это украшение похоже на привычную многим «нить», но его провод сделан не из кабеля, а из тонкой гибкой проволоки, которую трудно заметить на елке. По словам Кузьмичевой, такой элемент декора дает эффект «звездного неба».

«При украшении елки гирляндой «роса» важно распределять светодиоды равномерно и не натягивать проволоку слишком туго, чтобы не повредить ветки. Начинать обмотку лучше с нижних ветвей. Для елки высотой в 1,5 метров обычно достаточно 10 метров гирлянды», — объяснила она.

Окна и стены квартиры эксперт посоветовала украшать гирляндой типа «бахрома», состоящей из нитей разной длины со светодиодами. По словам специалиста, при работе со стандартным окном можно использовать украшение размером 2,4 метров на 60 сантиметров. Крепить такую гирлянду рекомендуется на прозрачные крючки с присосками.

Тем, кто хочет сделать праздничное освещение на окнах, Кузьмичева также посоветовала использовать моноцветную гирлянду-занавес. Она объяснила, что все нити на этом элементе декора одинаковой длины, благодаря чему создается плотное световое полотно, равномерно распространяющее свет.

Кроме того, дверные проемы специалист порекомендовала украсить с помощью еловых веток и нобилиса с добавлением классической гирлянды «нити». Из этой гирлянды также можно выложить на стенах новогодние узоры и фигурки, добавила она.

