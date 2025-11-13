Россиянам рассказали, сколько предстоит потратить на покупку новогодних подарков

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт Щербаченко: на новогодние подарки россияне потратят до 35 тысяч рублей
vhpicstock/Shutterstock/FOTODOM

На покупку новогодних подарков россияне могут потратить от 10 до 35 тысяч рублей. Минимизировать удар по бюджету поможет составленный заранее список идей, благодаря которому удастся избежать спонтанных покупок. Об этом Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт отметил, что заранее спланированный бюджет поможет избежать финансового стресса в праздничный период и возможных долгов.

Ссылаясь на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Щербаченко рассказал, что в этом году россияне готовы потратить на новогодние подарки в среднем 21 846 рублей. Он добавил, что во многих семьях большая часть выделенной суммы уйдет на желания детей. При этом 59% участников опроса хотят потратить на подарки до 10 тысяч рублей, 14% респондентов выделят от 10 до 20 тысяч рублей, 12% — свыше 20 тысяч рублей, а 15% вовсе не планируют тратиться.

По данным ВЦИОМ от 10 января 2025 года, в среднем россияне потратили на праздничные подарки 29 868 рублей. При этом мужчины тратили около 43 тысяч рубль, а женщины — 18 тысяч рублей.

«Таким образом на подарки можно заложить деньги от 2-3 тысяч рублей на человека до 5-7 тысяч рублей на человека. Таким образом, 10-15 тысяч это минимум на подарки и до 25-35 тысяч рублей», — заявил Щербаченко.

По словам специалиста, сэкономить можно будет с помощью совместных покупок. Например, дорогой подарок родителям экономист посоветовал дарить в складчину с братом или сестрой. При этом он напомнил о необходимости заложить от 10 до 15% бюджета на праздничную упаковку, открытку или другое небольшое дополнение.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин до этого рассказал, что покупать новогоднюю атрибутику, в том числе украшения, выгоднее всего в конце декабря. По его словам, в это время продавцы делают большие скидки, чтобы успеть распродать товар до праздников.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется наряд для новогоднего корпоратива.

