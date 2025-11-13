На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько можно сэкономить на отказе от курения в 2026 году

Трепольский: можно сэкономить более 70 тыс. руб. на отказе от курения в 2026 году
true
true
true
close
Газета.Ru

Россияне могут сэкономить более 70 тыс. рублей в 2026 году, отказавшись от курения, оценил для «Газеты.Ru» ксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, сумма, которую можно сэкономить, отказавшись от курения в 2026 году, зависит от нескольких переменных — частоты курения, стоимости пачки сигарет и индексации акцизов, а также инфляции. Для экспертного расчета финансист взял усредненные данные. Трепольский допустил, что средняя стоимость пачки сигарет в России в конце 2025 года составляет около 135-200 рублей. В 2026 году, с учетом ежегодной индексации акцизов (обычно выше уровня инфляции) и инфляционного роста цен, можно ожидать, что средняя стоимость пачки достигнет 150-250 рублей.

«Средняя стоимость 200 рублей за пачку. Курение 1 пачки в день обходится в 73 тыс. рублей в год, двух пачек в день — 146 тыс. рублей в год, трех пачек — 219 тыс. рублей в год. Таким образом, курильщик, выкуривающий пачку в день, может сэкономить в 2026 году более 70 тыс. рублей, а при более интенсивном потреблении — более 145 тыс. рублей и даже более 200 тыс. рублей, если курит три пачки в день», — отметил Трепольский.

По его словам, этот расчет не учитывает дополнительные траты на зажигалки, электронные сигареты, стики или вейпы, что делает реальную потенциальную экономию еще выше. Отказ от курения, помимо огромной пользы для здоровья, является значимой статьей личной финансовой экономии, заключил финансист.

20 ноября будет отмечаться Международный день борьбы с курением.

Ранее ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на языке.

