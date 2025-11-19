Врач объяснила, что вызывает ночные кошмары

Стресс, тревожность и переутомление могут выступать причинами ночных кошмаров. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Она уточнила, что такие сны могут возникать у всех и не обязательно указывают на патологию. Однако в случае, если они повторяются часто и вызывают беспокойство, стоит обратиться к врачу.

«Редкие кошмары — это вариант нормы. Но если человек просыпается невыспавшимся, чувствует тревогу или боится ложиться спать, стоит проконсультироваться со специалистом. В таких случаях лучше начать с сомнолога, а при травматичных сюжетах — обратиться к психиатру», — пояснила Завалко.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина до этого говорила, что ночные кошмары напрямую связаны с переживаниями, которые человек испытывает в течение дня. Любые сны, как хорошие, так и тревожные, являются продолжением дневной мозговой работы и выступают как способ переработки пережитых эмоций и полученной информации.

Ранее родителям дали советы, как справиться с детскими ночными кошмарами.