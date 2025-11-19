На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, что вызывает ночные кошмары

Врач Завалко: стресс может спровоцировать ночные кошмары
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Стресс, тревожность и переутомление могут выступать причинами ночных кошмаров. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Она уточнила, что такие сны могут возникать у всех и не обязательно указывают на патологию. Однако в случае, если они повторяются часто и вызывают беспокойство, стоит обратиться к врачу.

«Редкие кошмары — это вариант нормы. Но если человек просыпается невыспавшимся, чувствует тревогу или боится ложиться спать, стоит проконсультироваться со специалистом. В таких случаях лучше начать с сомнолога, а при травматичных сюжетах — обратиться к психиатру», — пояснила Завалко.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина до этого говорила, что ночные кошмары напрямую связаны с переживаниями, которые человек испытывает в течение дня. Любые сны, как хорошие, так и тревожные, являются продолжением дневной мозговой работы и выступают как способ переработки пережитых эмоций и полученной информации.

Ранее родителям дали советы, как справиться с детскими ночными кошмарами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами