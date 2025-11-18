На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исследование показало, что сон со светом увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Goodnewsnetwork: сон со светом увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Ночное воздействие искусственного света — от уличных фонарей до экранов смартфонов — может существенно повышать стресс головного мозга и риск серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Good News Network. К таким выводам пришли исследователи, представившие предварительные данные на конференции Scientific Sessions Американской кардиологической ассоциации 2025 года.

Согласно исследованию, высокие уровни ночного светового загрязнения коррелируют с усиленной стрессовой активностью мозга, воспалением артерий и повышенной вероятностью сердечных событий. Авторы работы отмечают, что искусственное освещение ночью стало практически неизбежной частью жизни в городах.

В исследовании участвовали 450 взрослых без сердечно-сосудистых заболеваний. Всем им была проведена комбинированные процедуры, позволяющие одновременно оценить активность мозга, связанную со стрессом, и воспалительные процессы в сосудах.

Результаты оказались однозначными: повышенное воздействие ночного света сопровождалось ростом сосудистого воспаления и риском серьезных сердечных событий. В течение пяти лет риск увеличивался примерно на 35% — и на 22% в течение десяти лет — на каждое стандартное отклонение роста освещенности. Эти данные сохранялись даже после корректировки на другие факторы: шум, социально-экономический статус и традиционные показатели риска.

Особенно высокие риски наблюдались у участников, проживавших в районах с дополнительным стрессом, например при сильном дорожном шуме или низком доходе населения. За 10 лет наблюдения серьезные сердечные заболевания были зафиксированы у 17% участников.

«Мы обнаружили почти линейную зависимость: чем больше ночного света — тем выше риск», — отметили ученые.

Эксперты предлагают и меры: города могут снижать интенсивность уличного освещения и использовать фонари с защитой или датчиками движения, а люди — затемнять спальни, уменьшать яркость экранов и избегать использования гаджетов перед сном.

Ранее врач назвал опасные для здоровья позы во сне.

