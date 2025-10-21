Госдума приняла законопроект о статусе ветерана для добровольцев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые заключили контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил ТАСС.

Статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий уже присваиваются добровольцам, однако это не распространяется на граждан, принимавших участие в боевых действиях в составе штурмовых подразделений на основании контрактов с Минобороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Согласно документу, ежемесячная денежная выплата указанным лицам будет устанавливаться территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания указанных лиц ветеранами.

17 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ситуация с отбором на контракт по стране в 2025 году выглядит удовлетворительно. По его словам, в войсковые части прибыли 336 тысяч человек, которые заключили контракт в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят отнести служащих в ПВО к ветеранам боевых действий.