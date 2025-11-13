Россиянам рассказали, что будет, если зимой не носить шапку

Хождение зимой без шапки чревато ломкостью и выпадением волос. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Анна Убилава.

«Из-за низких температур происходит сужение сосудов кожи головы. Фолликулы недополучают кислород и жизненно важные питательные вещества, из-за этого ухудшается их питание. Следовательно, волосы могут начать выпадать активнее. Из-за сильного ветра и недостатка влаги волосы становятся более хрупкими», — пояснила специалист.

Она добавила, что холодный зимний ветер, как правило, очень сухой. Его порывы вытягивают влагу из кутикулы — наружного защитного слоя волоса.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, первый снег в Москве прогнозируется уже в эти выходные. В воскресенье, по его словам, погода будет близка к зимней.

В субботу будет дождь со снегом, который постепенно будет образовываться в полноценный снег, отметил он.

