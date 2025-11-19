На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший священник из Новороссийска признал вину в вербовке в РДК

ТАСС: изгнанный иерей признал вину в вербовке прихожан в РДК и раскаялся
true
true
true

Задержанный бывший иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, которого изгнали из Новороссийской епархии РПЦ, признал вину в вербовке прихожан в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, после задержания священник на допросе раскаялся.

Утром 19 ноября сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали священника, который более десяти лет назад был исключен из Новороссийской епархии РПЦ. Мужчину подозревают в вербовке прихожан и членов казачьих общин в запрещенную организацию, чтобы вести разведывательно-подрывную деятельность на Кубани.

Уточняется, что после начала СВО священник принял сторону Украины и с конца 2023 года поддерживал контакты с представителями различных запрещенных организаций, выполняя их задания по привлечению новых участников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Кроме того, проверяется информация о его связях с кураторами движения «Малиновый клин — независимая Кубань», также признанного террористическим и запрещенного в России.

Ранее житель Владивостока получил 15 лет за шпионаж в пользу Украины.

