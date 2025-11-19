На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео задержания изгнанного священника, подозреваемого в вербовке

ТАСС показал кадры задержания священника, обвиняемого в вербовке в РДК
true
true
true

Появилось видео задержания бывшего священника, которого обвиняют в вербовке прихожан в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Кадры опубликовал ТАСС.

На видеозаписи, помимо самого задержания, видно, что дом подозреваемого оказался сильно захламлен.

Утром 19 ноября ФСБ сообщила, что в Краснодарском крае задержали священнослужителя, которого подозревают в попытках привлекать прихожан и представителей казачьих общин к деятельности РДК.

Как рассказал источник агентства, речь идет о руководителе прихода Греческой православной церкви в честь Иверской Божией Матери. Он напомнил, что этого священника более десяти лет назад исключили из Новороссийской епархии РПЦ.

По версии следствия, с конца 2023 года мужчина выходил на связь с представителями разных террористических структур и по их указаниям пытался вовлекать жителей региона в разведывательно-подрывную деятельность на Кубани. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ о участии в террористической организации.

Задержанный признал вину и заявил, что сожалеет о содеянном.

Ранее житель Владивостока получил 15 лет за шпионаж в пользу Украины.

