Россиян призвали смириться с отключением сим-карт и готовиться к новым «чудесам»

Введение так называемого периода «охлаждения» сим-карт – это одна из мер государства для защиты граждан. Здоровье и жизни людей, а также стабильная работа предприятий в любом случае важнее мобильного интернета, поэтому россиянам нужно смириться с этой ситуацией и потерпеть, а также быть готовыми к новым испытаниям и «чудесам», заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

Напомним, речь идет о новой практике, когда операторы отключают доступ к мобильному интернету и SMS-сообщениям россиянам после возвращения из-за границы на срок до 24 часов. В Минцифры пояснили, что эти меры введены для обеспечения безопасности и защиты от атак БПЛА. Свинцов подчеркнул, что решение использовать технологию разрыва трафика принято ради «ослепления» вражеских дронов. При этом он отметил, что на 100% эта мера проблему не решает.

«[Дрон] потеряет связь, сядет где-нибудь на опушке леса, а потом через три дня полетит дальше. То есть задача не будет решена! Я не специалист по дронам, может быть, у них нет возможности так «отсидеться», но мне кажется, что на 100% мы «охлаждением» сим-карт задачу не решим», — пояснил депутат.

В то же время он поддержал решение властей, отметив, что если мера окажется эффективной, то она с лихвой окупит временный дискомфорт из-за отключения сим-карт. Он подчеркнул, что такое неудобство – ничто в сравнении с реальными жертвами атак, призвав россиян потерпеть.

Более того, по мнению Свинцова, жителям России нужно быть готовыми к другим испытаниям. Он пояснил, что сегодня технологии стремительно развиваются, за счет чего беспилотники все время модернизируют – уже сейчас ими могут управлять со спутников, с помощью мобильного интернета, через сети операторов.

«Мы выявляем новые уязвимости и стараемся закрыть дыры в нашей безопасности. Но технологии развиваются очень быстро, и какие еще ждать «чудеса», мы пока не знаем», — заключил парламентарий.

В Минцифры поясняли, что после возвращения из-за границы абоненту, столкнувшемуся с блокировкой, необходимо подтвердить, что карта используется человеком, а не установлена в беспилотное устройство. Абоненту придет SMS с предложением пройти подтверждение личности. При этом звонки и ряд сервисов, включая «Госуслуги», а также приложения VK, Яндекса, Ozon и Wildberries, останутся доступными даже при временной блокировке.

