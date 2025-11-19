На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тыве ребенок замерз на улице, пока его отец выпивал

В Тыве двухлетний мальчик провел ночь на холоде и не выжил
true
true
true
close
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Следователи Тывы выясняют обстоятельства инцидента с замерзшим двухлетним ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Дурген, на Степной улице. Мальчика обнаружили в пристройке частного дома, в котором жили родители и двое из детей, в том числе и пострадавший.
Как удалось выяснить следователям, во время произошедшего матери дома не было. Глава семьи тем временем находился в состоянии алкогольного опьянения и не присматривал за детьми. Наиболее вероятно, старший незаметно вышел из дома.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что в семье есть и младший ребенок, ему один год.

Помимо родителей, к ответственности могут привлечь должностных лиц органов профилактики, которые не обратили внимание на ситуацию в семье.

До этого в Ленинградской области женщина нашла дошкольника на трассе. Выяснилось, 33-летняя мать несовершеннолетнего пошла к знакомым выпивать алкоголь, а ребенок пошел домой сам.

Ранее рюкзак с головой школьника нашли на востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами