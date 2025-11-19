В Тыве ребенок замерз на улице, пока его отец выпивал

В Тыве двухлетний мальчик провел ночь на холоде и не выжил

Следователи Тывы выясняют обстоятельства инцидента с замерзшим двухлетним ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Дурген, на Степной улице. Мальчика обнаружили в пристройке частного дома, в котором жили родители и двое из детей, в том числе и пострадавший.

Как удалось выяснить следователям, во время произошедшего матери дома не было. Глава семьи тем временем находился в состоянии алкогольного опьянения и не присматривал за детьми. Наиболее вероятно, старший незаметно вышел из дома.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что в семье есть и младший ребенок, ему один год.

Помимо родителей, к ответственности могут привлечь должностных лиц органов профилактики, которые не обратили внимание на ситуацию в семье.

