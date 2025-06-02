Россиянка нашла на шоссе пятилетнего ребенка, который шел по дороге один

В Ленобласти женщина нашла на шоссе пятилетнего ребенка, который шел один

В Ленинградской области местная жительница обратилась в полицию после того, как увидела дошкольника на трассе — рядом с мальчиком не было взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел в поселке Большая Ижора 31 мая. В дежурную часть поступил звонок от очевидицы, которая рассказала, что около девяти вечера заметила у дома 32 по Приморскому шоссе ребенка, который был на улице без семьи.

«На место незамедлительно выехали полицейские, которые установили, что 33-летняя местная жительница взяла с собой сына и начала выпивать спиртное возле дома 32 по Приморскому шоссе, а ее ребенок самостоятельно пошел домой», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ребенка передали 64-летней бабушке. Мать дошкольника привлекла к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Поскольку это не первый раз, когда женщина попадает в поле зрения правоохранительных органов, информацию о ней, информацию о ней передали в опеку.

Ранее похожий инцидент произошел в Волгограде — там прохожий нашел на улице ребенка в одном подгузнике.