Врач ответила, может ли массаж лица спровоцировать акне

Врач Вищипанова: масло или крем для массажа лица могут вызвать акне
Shutterstock

Использование жирного крема или масла в ходе сеансов лицевого массажа может спровоцировать акне, поскольку средство может забиваться в поры и активизировать воспалительные процессы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

«Если кожа изначально здоровая, тяжелой формы акне после сеансов лицевого массажа 100% не будет. Чтобы начались такие последствия, должны быть предпосылки, например, угревая болезнь в очень легкой степени или в состоянии ремиссии», — уточнила эксперт.

По ее словам, такие последствия могут наступить и в том случае, если массаж выполняли просроченным средством. Вищипанова отметила, что пациентам с акне в целом не стоит посещать такие процедуры, чтобы не обострить свое состояние.

Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова до этого говорила, что салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне, однако, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства. Иванова посоветовала вводить салициловую кислоту в уход за лицом постепенно, допустимая концентрация составляет от 0,5 до 2%.

Ранее врачи ответили, поможет ли диета справиться с акне.

