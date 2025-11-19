HR-эксперт спрогнозировала спрос на сотрудников с метакомпетенциями

Российские работодатели в будущем начнут отдавать предпочтение не обладателям узких профессиональных умений, а тем, у кого есть метакомпетенции. Об этом «Москве 24» заявила HR-эксперт, консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

Она уточнила, что такие широкие навыки можно будет применять в различных ситуациях, к ним, в том числе, относится эмоциональный интеллект — коммуникативность и умение выстраивать взаимодействие. Кроме того, в сотрудниках будут ценить креативность и способность выходить за рамки.

«Эти качества будут особенно ценны на фоне растущей роботизации, поскольку именно они позволяют оценивать уникальные ситуации и выполнять задачи, которые машине не под силу», — подчеркнула Маслова.

До этого Наталья Маслова говорила, что в преддверии Нового года в России будет расти спрос на специалистов, от которых зависят увеличение объема продаж и логистика. Она уточнила, что наиболее востребованными в этот период будут продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, курьеры, логисты, операционисты, операторы call-центров, специалисты по рекламе, PR-менеджеры и аниматоры.

Ранее эксперты спрогнозировали будущее сферы бьюти-услуг на фоне резкого роста цен.