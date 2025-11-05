Названы специалисты, спрос на которых вырастет перед Новым годом

В преддверии Нового года в России будет расти спрос на специалистов, от которых зависят увеличение объема продаж и логистика. Об этом «Москве 24» рассказала консультант по управлению персоналом Наталья Маслова.

Она уточнила, что наиболее востребованными в этот период будут продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, курьеры, логисты, операционисты, операторы call-центров, специалисты по рекламе, PR-менеджеры и аниматоры.

«Рост спроса закономерно связан с увеличением покупательской активности в декабре. Компании активно инвестируют в рекламу и расширяют штат для достижения максимальных показателей в пиковый сезон», — добавила Маслова.

По ее словам, руководство может мотивировать этих работников гибкой системой оплаты труда, которая будет основана на KPI и процентах от продаж. В итоге зарплата может вырасти за счет выполнения целевых показателей.

Сервис HH.ru до этого сообщил, что в третьем квартале 2025 года наибольший спрос на рынке труда России наблюдался у поваров, пекарей и кондитеров, администраторов, а также официантов, барменов и бариста. Согласно данным сервиса, работодатели разместили более 63,5 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, при этом медианная зарплата специалистов с начала года выросла на 8,5 тыс. рублей и достигла 72,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России заметно чаще ищут сотрудников, умеющих работать с ИИ.