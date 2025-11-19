Грузовой пункт пропуска создадут в порту Мариуполя

В порту Мариуполя создадут грузовой пункт пропуска через границу

Правительство России утвердило распоряжение, согласно которому, в морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В кабмине отметили, что мариупольский порт — самый крупный и глубоководный морской порт Азовского региона. Основной объем грузоперевозок в порту приходится на зерновые культуры, уголь, аглоруду и грузы в упаковке.

Наиболее освоенные международные маршруты из портов Азовского бассейна пролегают в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Порт после окончания дноуглубительных работ сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы вместимостью до 25 тыс. т. Кроме того, решение правительства даст возможность развивать портовую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли, а также будет способствовать раскрытию экономического потенциала ДНР, добавили в правительстве.

В августе морские порты Мариуполя и Бердянска были включены в перечень открытых для захода иностранных судов.

Ранее имущество портов Мариуполь и Бердянск передали в собственность России.