Порты в новых регионах России открыли для захода иностранных судов

Власти РФ разрешили иностранным судам заходить в порты Мариуполя и Бердянска
Wikimedia Commons

Морские порты Мариуполя и Бердянска, находящиеся в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, включены в перечень открытых для захода иностранных судов. Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В прошлом году завершились работы по приемке имущества морских портов Мариуполь и Бердянск в федеральную собственность России. В общей сложности были переданы 93 объекта недвижимого имущества, включая 40 гидротехнических сооружений, а также 33 единицы флота. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что профильные специалисты приступили к ремонту и восстановлению портов.

В сентябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство России направит около 1 млрд руб. на восстановление морского порта Мариуполя. Глава кабмина подчеркивал, что ключевые объекты гавани нуждаются в ремонте.

Ранее в России заявили о падении грузооборота морских портов.

