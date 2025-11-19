Врач ответила, нужно ли лечить кариес молочных зубов у детей

Детям важно лечить кариес молочных зубов, чтобы не столкнуться с осложнениями. Об этом kp.ru рассказала детский стоматолог, заведующая отделением «СМ-Стоматология» в Марьиной Роще Екатерина Кузина.

«Во-первых, нервы есть и у молочных зубов. И при их воспалении (пульпите) они очень сильно болят. Плюс ко всему из-за воспалительных процессов они могут повреждать зачатки постоянных зубов. Есть риски, что коренные зубы прорежутся уже с кариесом», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что начинать ухаживать за зубами нужно с момента их появления, поскольку отсутствие гигиены приводит к кариесу в любом возрасте. Своевременное лечение при этом позволит избежать боли, осложнений и долгих визитов к стоматологу в будущем, заключила Кузина.

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева до этого говорила, что ириски могут привести к кариесу и эстетическим дефектам, потому что они прилипают к зубам и могут застревать между ними. По ее словам, после употребления даже одной такой конфеты стоит чистить зубы, потому что слюна и вода не способны ее смыть.

Ранее ученые создали гель, предотвращающий развитие кариеса.