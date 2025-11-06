Ученые создали гель, предотвращающий развитие кариеса

Международная группа исследователей разработала новый белковый гель, способный восстанавливать разрушенную зубную эмаль и укреплять здоровую, предотвращая появление кариеса. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Препарат можно наносить на зубы так же, как обычные фторсодержащие покрытия, однако он не содержит фтор. Вместо этого его действие основано на имитации природных белков, которые регулируют рост эмали в детском возрасте.

После нанесения гель образует тонкий, прочный слой, заполняющий микротрещины и поры. Он служит «каркасом» для роста новой минерализованной ткани, используя кальций и фосфаты, содержащиеся в слюне. В результате запускается процесс, аналогичный естественному формированию эмали, — с восстановлением ее структуры и прочности.

Ученые отмечают, что новый материал может применяться не только для восстановления эмали, но и для покрытия обнаженного дентина, что поможет в лечении гиперчувствительности зубов и улучшит сцепление пломб и протезов.

«Эмаль имеет уникальную микроструктуру, благодаря которой зубы выдерживают механические, химические и температурные нагрузки всю жизнь, — объяснил соавтор исследования доктор Абшар Хасан. — Наш материал способствует росту кристаллов, которые интегрируются в естественную ткань, полностью восстанавливая архитектуру здоровой эмали. При испытаниях в условиях, имитирующих жевание и воздействие кислых продуктов, регенерированная эмаль вела себя так же, как натуральная».

По словам профессора Альваро Маты, руководителя исследования, технология разработана с учетом клинической практики: она безопасна, проста в использовании и подходит для массового производства. Ученые уже основали стартап Mintech-Bio, который займется коммерциализацией разработки. Первый продукт планируется выпустить уже в следующем году.

