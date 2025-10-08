На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила об опасности ирисок для зубов

Врач Балакирева: ириски могут спровоцировать кариес
AtlasStudio/Shutterstock/FOTODOM

Ириски могут привести к кариесу и эстетическим дефектам, потому что они прилипают к зубам и могут застревать между ними. Об этом «Москве 24» рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

По ее словам, после употребления даже одной такой конфеты стоит чистить зубы, потому что слюна и вода не способны ее смыть.

«Если сразу не чистить зубы, даже после одной конфеты может развиться и придесневой кариес. Он уходит под десну, поэтому при лечении ткань начинает сильно кровоточить и врачам трудно хорошо наложить изолирующую пломбу. Помимо этого, образуются клиновидные дефекты (поражение твердых тканей зуба рядом с десной — Прим. ред.)», — отметила Балакирева.

Врач добавила, что в них содержится большое количество сахара. Вместо ирисок она посоветовала выбирать леденцы с ксилитом, в которых меньше сахара, который приводит к кариесу.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что леденцы, ириски и нуга очень долго находятся в полости рта, повышая риск развития кариеса. Она отметила, что кариес на зубах появляется из-за бактерий в полости рта, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислоты, разрушающие эмаль.

Ранее биохимик предупредил об опасности тренда на отбеливание зубов энзимными пастами.

