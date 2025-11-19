В Краснодарском крае задержали изгнанного священника за вербовку в РДК

ФСБ: бывшего священника в Новороссийске заподозрили в вербовке в РДК

В Краснодарском крае силовики задержали священника, которого подозревают в вербовке прихожан и представителей казачьих общин в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, речь идет о руководителе прихода Греческой православной церкви в честь Иверской Божией Матери. Священника более десяти лет назад изгнали из Новороссийской епархии РПЦ.

Источник уточнил, что с конца 2023 года мужчина, по версии следствия, выходил на связь с представителями разных террористических структур и по их заданиям пытался привлекать жителей региона к разведывательно-подрывной деятельности на Кубани. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»).

В силовых структурах также сообщили, что задержанный признал вину и раскаялся.

В начале ноября в Москве задержали мужчину, который передавал одной из спецслужб страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их «склонения к сотрудничеству».

Ранее жительницу Карелии посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины.