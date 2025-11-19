Работников предупредили о последствиях сна в рабочее время

Юрист Санина: работник может спать на рабочем месте только во время перерыва

Российское трудовое законодательство не содержит запрета на сон на рабочем месте, однако работник может воспользоваться этим правом только во время перерыва. Об этом рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По данным эксперта, сам факт сна не регулируется напрямую Трудовым кодексом, но обычно воспринимается как дисциплинарный проступок, поскольку спящий сотрудник не может выполнять свои обязанности. Работодатель вправе применить меры воздействия, соблюдая предусмотренную законом процедуру — от выговора до расторжения трудового договора.

При этом сон в перерыв считается законным правом работника: время отдыха он может использовать по своему усмотрению, если это не мешает коллегам и не нарушает производственный процесс.

В качестве крайней меры увольнение возможно лишь тогда, когда нарушение привело к негативным последствиям или создало угрозу их наступления. Чаще всего это касается опасных производств — электростанций, химических предприятий — или должностей, связанных с обеспечением безопасности, таких как охранники и водители.

