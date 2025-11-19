На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работников предупредили о последствиях сна в рабочее время

Юрист Санина: работник может спать на рабочем месте только во время перерыва
true
true
true
close
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Российское трудовое законодательство не содержит запрета на сон на рабочем месте, однако работник может воспользоваться этим правом только во время перерыва. Об этом рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По данным эксперта, сам факт сна не регулируется напрямую Трудовым кодексом, но обычно воспринимается как дисциплинарный проступок, поскольку спящий сотрудник не может выполнять свои обязанности. Работодатель вправе применить меры воздействия, соблюдая предусмотренную законом процедуру — от выговора до расторжения трудового договора.

При этом сон в перерыв считается законным правом работника: время отдыха он может использовать по своему усмотрению, если это не мешает коллегам и не нарушает производственный процесс.

В качестве крайней меры увольнение возможно лишь тогда, когда нарушение привело к негативным последствиям или создало угрозу их наступления. Чаще всего это касается опасных производств — электростанций, химических предприятий — или должностей, связанных с обеспечением безопасности, таких как охранники и водители.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за отсиживание на рабочем месте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами