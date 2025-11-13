На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какое наказание грозит за отсиживание на рабочем месте

Юрист Шайдуллина: увольнение может грозить за отсиживание на рабочем месте
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам, которые занимаются своими делами или просто отсиживаются на рабочем месте, может грозить замечание или выговор. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

При этом повторное нарушение может обернуться увольнением, предупредила она. Юрист напомнила, что трудовые отношения подразумевают то, что в рабочее время человек должен заниматься только своими профессиональными обязанностями. По ее словам, остальное допустимо только в обеденное время.

«Согласно закону, обеденное время работник может использовать по своему усмотрению. Поэтому ограничивать его действие какими-то запретами руководство не вправе», — уточнила Шайдуллина.

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина до этого говорила, что в России компании имеют право наказать сотрудника за частые перекуры во время рабочей смены. Это нарушение находится на стыке ТК РФ и внутренних трудовых договоров организации. Наказание может подразумевать выговор, взыскание и даже увольнение.

Ранее россиянам рассказали, могут ли уволить за подозрение в нарушении больничного.

