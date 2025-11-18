Автомобили разбились на МКАД и попали на видео

В Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 67-км МКАД (внеш.)», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на место ДТП прибыл реанимобиль с медиками. На проезжей части стоят две разбитые машины, при этом автомобильные детали разбросаны по проезжей части. На записи также заметно, что автомобиль, из которого ведется запись, едет медленно, значит движение транспорта в районе ДТП было затруднено.

До этого в Москве автомобили разбились в массовом ДТП. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека. На кадрах, размещенных в сети, видно, что в момент ДТП один из автомобилей опрокинулся и приземлился на бок, кроме того, несколько машин получили повреждения. На месте ДТП работали правоохранители. В результате произошедшей аварии движение транспорта затруднено.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.