В Архангельской области Toyota влетела в автобус с детьми, есть пострадавшие

В Северодвинске дети пострадали в ДТП с Toyota и школьным автобусом

В городе Северодвинске Архангельской области водитель Toyota влетел в автобус с детьми. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

«Сегодня около 9.40 в ОМВД России по городу Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Победы и Кирилкина. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗ» — мужчина 1958 года рождения - не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Toyota», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, в результате ДТП травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров. Прибывшие медики оказали школьникам помощь. Кроме того, в аварии пострадал 62-летний водитель иномарки. В настоящее время на месте столкновения работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, а также представители экстренных служб.

