На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины

Суд на Украине заключил под стражу бывшего вице-премьера Чернышова
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Суд заключил бывшего вице-премьера-министр Украины Алексея Чернышова, фигурирующего в деле о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Суд назначил содержание под стражей Чернышову. Залог — 51 миллион 600 тысяч гривен (около 99,4 млн рублей)», — написал парламентарий.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

В статье говорится, что хотя Зеленский сам не участвовал в хищениях, он тесно связан с организаторами преступной схемы, такими как бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Ранее окружение Зеленского посоветовало ему уволить Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами