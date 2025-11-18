Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины

Суд заключил бывшего вице-премьера-министр Украины Алексея Чернышова, фигурирующего в деле о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Суд назначил содержание под стражей Чернышову. Залог — 51 миллион 600 тысяч гривен (около 99,4 млн рублей)», — написал парламентарий.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

В статье говорится, что хотя Зеленский сам не участвовал в хищениях, он тесно связан с организаторами преступной схемы, такими как бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Ранее окружение Зеленского посоветовало ему уволить Ермака.