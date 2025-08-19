На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В деле основателя «Русагро» появились более 10 потерпевших компаний

Более 10 компаний признали потерпевшими по делу основателя «Русагро» Мошковича
Алексей Филиппов/РИА Новости

Более десяти компаний признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Срок следствия по делу бизнесменов продлен до 25 ноября 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что в списке потерпевших ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», ООО «Сингента», ООО «Росток», ООО СХП «Степное», УФНС России по Саратовской области и другие. Сумма взысканий составляет свыше 1 млрд рублей.

Вадима Мошковича и бывшего генерального директора «Русагро» Максима Басова арестовали еще в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

В начале июля Мошковичу предъявили новое обвинение в даче взятки экс-заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову в виде охотничьего карабина стоимостью 2,6 млн рублей.

Ранее суд арестовал счета бизнесмена Мошковича почти на 3 млрд рублей.

