«Тряхнуло с машиной»: очевидица — о взрыве газа в жилом доме в Казани

Жительница Казани рассказала о дрожавших окнах из-за взрыва газа в жилом доме
Из-за взрыва газа в квартире в Казани в соседних домах дрожали окна, а на улице тряслись машины. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Екатерина, отметив, что вначале подумала об атаке БПЛА на город.

«Живу в соседнем доме. Подъехала на машине, парковалась, тряхануло вместе с машиной. Дети были дома, сказали, окна дрожали. Я сначала подумала что атака БПЛА. Так как живем в районе заводов, тут эти атаки постоянные. Оказалось, взрыв газа в соседнем доме», — сказала она.

До этого в мэрии Казани сообщили, что в одной из квартир на улице Лукина произошел хлопок на балконе, после чего помещение загорелось. В результате ЧП погиб один человек.

Как уточнял Telegram-канал Mash Iptash, погибшим был сожитель хозяйки квартиры — ее самой дома не было. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в жилом доме в Куркино Тульской области взорвался газ, здание частично обрушилось.

