В мэрии Казани назвали причину пожара в многоэтажке

Мэрия Казани: причиной пожара в многоэтажке стал взрыв на балконе
Причиной возгорания в многоэтажном жилом доме в Казани стал взрыв на балконе. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

В публикации отмечается, что в рамках обследования место происшествия было обнаружено, что газовое оборудование, расположенное на кухне квартиры, не пострадало, утечек газа нет.

«Само помещение кухни возгоранию не подвергалось. Окончательно причину установят дознаватели Государственного пожарного надзора», — заявили в мэрии.

Инцидент произошел на улице Лукина в Казани. По факту произошедшего инициировала проверку прокуратура Авиастроительного района Казани. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали и.о. прокурора района Руслан Гусамов и его заместитель Роберт Валитов.

По данным Telegram-канала Mash Iptash, перед взрывом газа в многоэтажном доме в Казани его житель звонил брату по телефону и говорил о планах подорвать несколько квартир.

Ранее пожар из-за утечки на участке газопровода в Ростовке сняли на видео.

